РИАМО - 29 апр. В Подмосковье активно улучшают туристический сервис, ведется работа, чтобы туристы оставались в городах региона подольше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочется, чтобы погода вернулась. Мы мыли, убирали, спасибо жителям, что они вышли на субботники. <...> Мы ждем (туристов - ред.), большое количество людей отдыхает в Подмосковье, мы стараемся музеи сделать интересными. Но мы должны сделать отдых цивилизованным. Чтобы уровень отдыха в Подмосковье был другой, более комфортный, удобный. <...> Сервис должен расти», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что должны быть туалеты, стоянки, кафе.

«Наши главы работают над тем, чтобы туристы оставались в городах (подольше - ред.)», - добавил Воробьев.

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