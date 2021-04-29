РИАМО - 29 апр. Внедрение социального контракта является приоритетом для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это президентская инициатива, <...> будем делать все, чтобы ее внедрить, социальный контракт реализовать на территории Подмосковья», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума.

Программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется с 2013 года.