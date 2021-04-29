РИАМО - 29 апр. У столицы и Подмосковья особые, но партнерские отношения, два региона составляют большую агломерацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С Москвой у нас особые отношения. У нас есть конкуренция, но доминирует партнерство», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что Подмосковье и Москва - это большая агломерация.

В этом году власти Подмосковья и столицы приняли решение об ограничении проезда транзитного грузового транспорта массой более 3,5 тонн по МКАД и выводе его на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108. Новые правила для въезда грузовиков в столицу начнут действовать с 5 мая.