РИАМО - 29 апр. Колонна военной техники приехала на Тверскую улицу в центр столицы для участия в репетиции парада Победы, передает корреспондент РИАМО.

Около проезжей части стоят ограждения, за ними столпились прохожие. Они фотографируются на фоне танков.

Военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоится 9 мая на Красной площади. В параде будут участвовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также 76 летательных аппаратов.

Зрители смогут увидеть на Красной площади бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ЗРС «С-400», огнеметные системы ТОС-1 и другие образцы техники.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад 9 мая перенесли на 24 июня. В 2021 году все участники парада прошли вакцинацию от Covid-19.

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