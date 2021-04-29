РИАМО - 29 апр. Глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов в ходе отчета о деятельности администрации отметил, что одна из главных задач - сохранение положительной динамики экономических показателей, достигнутых в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

К созданным 3000 рабочих мест в этом году планируется добавить еще 2500. Приоритетными для муниципалитета направлениями остаются также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов и благоустройство общественных пространств.

«В планах на ближайшие 2-3 года – 10 новых школ и столько же детских садов. Ленинский округ должен выйти на первое место по объемам строительства социальных объектов», — пояснил Абаренов.

В этом году будет благоустроено 50 дворовых территорий и капитально отремонтировано 24 дороги, а за два года - порядка 60 дорог. Территория лесопарка за стадионом «Металлург» вошла в областную программу «Парки в лесу», озвученную губернатором. Ее благоустройство планируется уже в этом году. Премию губернатора в номинации «Чуткая власть», которой отмечен округ, направят на благоустройство парка «Сосенки». Также в планах на год - разработка концепции нового парка в микрорайоне Купелинка.

«Как подчеркивает наш губернатор, важным правилом нашей работы остается постоянная связь с людьми. Мы обязательно будем ему следовать», - отметил Дмитрий Абаренов.