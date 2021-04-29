РИАМО - 29 апр. Снятие барьеров для малого бизнеса является важной задачей для Подмосковья, так как малый бизнес – это двигатель экономики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Малый бизнес критически важен для экономики. Это и самозанятость, и показатель инвестклимата. <...> Наша задача - все препоны нивелировать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что малый бизнес является двигателем экономики.

«Очень многое зависит от местных властей», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что доля малого бизнеса в Подмосковье выше, чем в среднем по России, а в ряде округов этот показатель сравним с европейским.