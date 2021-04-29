РИАМО - 29 апр. Ощущение перемен в жизни каждого гражданина в Подмосковье является мечтой и ключевой задачей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ключевое - сделать так, чтобы каждый человек смог сказать, что изменилось в его жизни. <...> Моя мечта, чтобы каждый мог сказать: «Вы что-то сделали для меня», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что для этого работают и федеральные, и региональные власти.

Воробьев 27 апреля выступил с ежегодным программным обращением. Главной темой стали перемены, которых ожидают жители региона. Воробьев подвел основные итоги работы и рассказал о планах развития в сферах экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, экологии и других.