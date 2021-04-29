РИАМО - 29 апр. Загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов вечером в четверг, часть дорог в центре и на северо-западе столицы перекрыта из-за подготовки к параду Победы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проезд перекрыт на Кремлевской, Москворецкой, Раушской, Болотной набережных, на Моховой, Тверской, Солянке, Большой Садовой улицах, на Красной Пресне, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники.

Движение на Садовом кольце, улице Большая Полянка, Новом Арбате и большей части Бульварного кольца парализовано.

Полностью встало Третье транспортное кольцо. Стоят Ленинградский проспект и проспект Маршала Жукова, Рублевское шоссе и Ярцевская улица, они находятся на пути следования военной колонны.

Серьезные пробки на проспекте Вернадского и Проспекте мира.

Движение на МКАД парализовано на юго-западе, юго-востоке, востоке и севере магистрали. Везде наблюдается множество ДТП.

В 20:00 загруженность дорог должна снизиться до 8 баллов, а к 22 часам на дорогах станет свободно.