РИАМО - 29 апр. На территории закрытого административно-территориального образования Молодежный прошел субботник под девизом «Весна – время перемен!», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов напомнил, что каждый двор и каждая улица Подмосковья должны быть чистыми и опрятными. Губернатор акцентировал внимание на необходимости проводить системную работу по благоустройству.

«Благодаря общим усилиям мы сделаем наш регион еще чище, уютнее и красивее», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Порядок наводили не только сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, но и члены муниципальных организаций и неравнодушные жители городского округа. Они убирались в городском парке возле Дома культуры.

Четверг перед Пасхой в народе принято называть Чистым. Так что работы по наведению порядка в ЗАТО Молодежный символично прошли в этот день.

Свыше 252 тыс человек приняли участие в общеобластном субботнике в Подмосковье>>