РИАМО – 29 апр. Tele2 продолжает реализацию проекта по улучшению качества связи в населенных пунктах Московской области. В апреле компания запустила высокоскоростной интернет 4G и улучшила качество связи в городских поселениях юго-запада Подмосковья - Кубинке, Тучково, Новом Городке и близлежащих локациях. Проверить новую скорость мобильного интернета жители могут на специальном портале.

Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на юго-западе области технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, установили современное оборудование на действующих объектах. Работы по модернизации затронули 62% действующих РЭС, тогда как общее число базовых станций выросло в 5 раз год к году.

Сегодня скорость сети Tele2 позволит без задержек общаться в соцсетях, просматривать видео на площадках онлайн-кинотеатров и видеохостингов, а также загружать другие «тяжелые» мультимедийные форматы файлов.

Оператор предоставляет абонентам возможность самостоятельно проверить скорость мобильного интернета, а также загрузить видео в 4K-разрешении, сняв и смонтировав собственный ролик при помощи клипмейкера.

«Инвестируя в техническое развитие, мы заботимся о наших клиентах, чтобы они всегда могли быть на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке региона. Сегодня с началом сезонной миграции трафика в область мы планируем реализовать ещё ряд мероприятий по развитию сети и сделать жизнь клиентов еще удобней и проще», - сказал технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.