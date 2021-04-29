РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор окружного ЦУР Роман Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция прошла в Люберцах в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». На мероприятии также присутствовали депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.

«Акция «Диктант Победы» стартовала два года назад, тогда ее участниками стали свыше 105 тыс. человек. Свои знания в истории проверили в 85 регионах России и 23 иностранных государствах. Диктант позволяет многим из нас, кто давно не сидел за партой, вспомнить важные события в жизни нашей страны. Мы не позволим переписать нашу историю, чем охотно сейчас занимаются многие государства», - сказал Терюшков.

Он уточнил, что те базовые знания, которые каждый получил в советской или российской школе, позволят максимально правильно ответить на вопросы диктанта.

«Историю нельзя не знать. После мероприятия каждый, придя домой, захочет себя перепроверить и восполнить пробелы в знаниях, а на следующий год будет более ответственно к этому относиться. Мы обязаны помнить, что сделало нашу Победу Великой, тогда обесценить ее будет невозможно», - подчеркнул Терюшков.

По словам Ружицкого, в этом году - в год 80-летия начала Великой Отечественной войны - вопросы диктанта были посвящены трагическим событиям первого этапа военных действий, а также великим полководцам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

«Интересные и непростые вопросы о годах войны. Они вновь заставляют задуматься о том сложном времени и в очередной раз испытать гордость за наших героев-земляков. Мы должны знать свою историю, мы должны помнить», - отметил Ружицкий.

«Диктант Победы» прошел более чем на 12 тыс. площадок России и за рубежом. Цель проекта - привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи.