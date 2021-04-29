РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. До конца мая продолжается запись детей в школы дополнительного образования городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются прослушивания и запись на следующий учебный год в 10 школах дополнительного образования - школы искусств, музыкальная школа, художественная и хореографическая, которые продлятся до конца мая», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что подробная информация и контакты есть на сайтах учреждений.

«Хочу подчеркнуть, что за минувшую неделю творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и учащиеся детских школ искусств привезли 40 наград: 2 Гран-при, 21 стал лауреатом (6 лауреатов I степени) и 17 - дипломантами разной категории», - добавил Ружицкий.