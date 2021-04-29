РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В музее Великой Отечественной войны Люберецкого культурного центра прошла встреча представителей пяти поколений, приуроченная ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече присутствовали юнармейцы отряда «Беркут» гимназии №20 Люберец, участник Великой Отечественной войны, летчик-бомбардировщик Владимир Ялин, ветераны труда, члены общественной организации «Дети войны. Память» Тамара Осипова и Евгений Сытин, представители Росгвардии Владимир Халяпин и Анастасия Австриевская.

В преддверии праздника Великой Победы представители пяти поколений стали участниками патриотической встречи «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца». Школьники читали стихи, исполняли песни военных лет, юнармейцы продемонстрировали свои навыки начальной военной подготовки.

В завершение участники встречи поколений приняли Обращение к молодежи городского округа Люберцы с призывом сохранять традиции многовековой истории страны.