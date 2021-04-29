РИАМО - 29 апр. Москвичи выкладывают в соцсетях фотографии и видео с военной техникой, которая движется от улицы Нижние Мневники до Красной площади, чтобы принять участие в первой ночной репетиции парада Победы.

На одной из записей видно, как по городу везут танк Т-34. Он разместился на прицепе грузовика. На другом видео более современные тяжелые машины едут по улице самостоятельно. Над ними развеваются красные знамена.

Из-за проведения мероприятия перекрыт ряд улиц на северо-западе и в центре города с 17:30 29 апреля и до 8:00 30 апреля.

Еще одну ночную репетицию в преддверии праздника проведут 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.