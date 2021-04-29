РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В отделах многофункциональных центров городского округа Люберцы в майские праздники установлен сокращенный график приема посетителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно статьям 95 и 112 Трудового кодекса РФ, в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» устанавливается следующий график: 30 апреля и 8 мая - предпраздничные дни, время работы - с 8:00 до 19:00; 2, 3, 4, 5, 6 и 7 мая - обычные рабочие дни; 1 и 9 мая - выходные дни.

С 10 мая отделы МФЦ возобновят работу в штатном режиме.