РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В микрорайоне Кузнечики Подольска в Никольском храме 1 мая пройдут Пасхальная ярмарка и творческие мастер-классы, сообщила организатор ярмарки.

В Великую субботу, 1 мая, будут святить куличи и пасхи с 8:00 до 19:00. Также в этот день с 10:00 до 18:00 пройдет Пасхальная ярмарка, на которой можно будет приобрести в том числе куличи ручной работы, для детей организуют творческие мастер-классы.

Никольский храм находится на Площади защитников Отечества, 1.