РИАМО - 29 апр. В начале следующей недели, 3 и 4 мая, в Подмосковье и столице ожидаются дожди и сильный ветер, температура воздуха днем будет достигать плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого, 30 апреля, также ожидается дождь. Ночью в Москве — плюс 4-6 градусов, по области — плюс 1-6 градусов. Во второй половине дня в отдельных районах прогремит гроза. В Москве - плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16 градусов, ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Первого мая ночью дождь продолжится, по области местами он будет сильным, в Москве – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем после прохождения холодного атмосферного фронта дождь прекратится, по области местами еще может быть небольшой дождь. Температура в Москве – плюс 10-12 градусов, по области плюс 8-13 градусов. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с.

Второго мая ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью в Москве похолодает до плюс 1-3 градусов, по области — до 0-5 градусов, местами ожидаются слабые заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется в Москве до плюс 12-14 градусов, по области — до плюс 10-15 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Третьего мая к Московскому региону приблизится новый циклон с запада и юго-запада. Он принесет дожди и усиление ветра. Ночью ожидается плюс 2-7 градусов, днем — плюс 11-16 градусов.

Четвертого мая будет небольшой дождь, ночью до плюс 3-8 градусов, днем ожидается плюс 8-13 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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