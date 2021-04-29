РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Предприятия и организации Балашихи увеличили объем отгруженной продукции в 2020 году, рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В четверг Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Объем отгруженных товаров, работ и услуг нашими предприятиями и организациями Балашихи в 2020 году вырос на 11% и составил более 133 млрд руб. Развитие экономики, привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест, развитие существующих предприятий – безусловно приоритетное направление нашей работы, так как именно надежная диверсифицированная экономика позволяет даже в такие непростые периоды, как 2020 год, сохранить стабильность развития города», – сказал Юров.

Он также отметил, что период пандемии в 2020 году, стал настоящим испытанием для экономики всего региона. Весной прошлого года многие промышленные предприятия вынуждены были остановить производство. Однако несмотря ни на что организации продолжали выплачивать заработную плату своим сотрудникам, активно участвовали в городской жизни.

Юров поблагодарил предприятия Балашихи и отметил, что в период пандемии именно они откликнулись и взяли на себя большую нагрузку по поддержке врачей, учреждений здравоохранения, обеспечивая их средствами индивидуальной защиты – защитными масками и дезинфицирующими средствами, организовали поставку кислорода в больницы.

Заводы Балашихи смогли в кратчайшие сроки перезапустить производства под нужды страны, помогали строить госпитали для лечения больных коронавирусом. Одними из лидеров стал «345 механический завод». Как только появилась возможность, все предприятия округа активно вернулись в работу, что и позволило с положительными результатами закончить 2020 год.