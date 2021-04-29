РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Участковые Люберец в ходе акции раздали жителям поселка Малаховка памятки с правилами о том, как защититься от мошенников, сообщает пресс-служба МУ МУД России «Люберецкое».

Участковые уполномоченные полиции Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Алексеем Фураевым провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!».

На улицах поселка Малаховка полицейские и общественник вручали гражданам памятки с напоминанием о том, как защитить себя от мошенников.

Особое внимание сотрудники полиции уделили гражданам преклонного возраста. Их призвали быть бдительными, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС-сообщений. Участковые и Фураев рекомендовали жителям совершать покупки только на проверенных интернет-сайтах и никогда не использовать ссылки, полученные с неизвестных телефонных номеров.