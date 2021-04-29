РИАМО - 29 апр. В последний день апреля в столице ожидаются дожди, грозы, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве 13 из 30 дней апреля были дождливыми. Месячная норма по осадкам перевыполнена уже на 240%. Дожди ожидаются и 30 апреля.

Уже вечером 29 апреля начнет усиливаться ветер, а ночью пойдет дождь. 30 апреля ожидается ливень. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

Москвичей, которые собрались ехать на дачу на машине, предупреждают, что видимость может ухудшиться до 2 тыс. м и менее.

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