РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Полицейские Подольска задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже фар с иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили две фары с иномарки, припаркованной вблизи некоммерческого товарищества «Эксплуатационник». Общая сумма материального ущерба составила 50 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, один из которых был ранее судим. Злоумышленники дали признательные показания в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.