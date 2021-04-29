РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи на базе учебного центра «Автопилот» прошел смотр готовности водоподающей и специальной техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

В учебном мероприятии приняли участие специалисты 18 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области, пожарного отряда национального заповедника «Лосиный остров», МКУ «Водосток», АО «Водоканал-Мытищи», АО «Спецремтранс», МБУ «Леспархоз», Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго», Дмитровского филиала «Мособлес».

После проведения смотра были проведены тактические учения по отработке навыков ликвидации лесных пожаров. По итогам проведения учений все поставленные задачи были достигнуты. Всего было задействовано 11 единиц техники и 18 человек личного состава.