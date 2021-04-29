РИАМО - 29 апр. Ландшафтный парк «Острова мечты» с 1 мая вновь предложит посетителям отдохнуть на шезлонгах и в гамаках, покататься на качелях, а также посидеть в кафе или заняться спортом. Об этом сообщает пресс-служба парка развлечений.

Ландшафтный парк занимает площадь в 44 га. В видовой зоне у берега Москвы-реки и в южной части вновь появятся 350 шезлонгов. Помимо них для гостей оборудуются 10 комфортных гамаков. Также в парке установлено 35 качелей.

В южном парке начнут работать четыре павильона общепита с разнообразной кухней. Гости смогут попробовать блюда из меню кафе и ресторанов «Острова Мечты», сидя под большими зонтами на плетеных креслах и диванах. А в северном парке откроется кафе «Островок», где можно будет сытно перекусить или попробовать десерты.

В центре южного парка юных посетителей ждут игровые комплексы, стилизованные под замки и корабли. Там можно покататься на горках и каруселях, а также полазать на специально оборудованных сооружениях.

Также ландшафтный парк «Острова Мечты» – отличное место для занятий спортом: для бегунов и велосипедистов здесь оборудована дорожно-тропиночная сеть длиной 15 км.

В северном парке есть пять спортивных площадок для любителей футбола и баскетбола, а в южном – пять столов для настольного тенниса. Инвентарь для занятий спортом необходимо брать с собой.

В новом сезоне посетителей ждет сюрприз – на территории парка откроется летний кинотеатр.

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