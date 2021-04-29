РИАМО - 29 апр. «Московская электронная школа» является удобной и безопасной цифровой образовательной платформой, а ее интеграция с независимыми платформами онлайн-образования поможет разнообразить контент для обучения ребят, сообщила РИАМО директор столичной школы № 158 Зоя Чернышева.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что «Московская электронная школа» будет интегрирована с независимыми платформами онлайн-образования, а власти города также будут предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента.
Система московского образования – это тоже экосистема, которая стремительно развивается последние 10 лет. Уникальный городской проект «Московская электронная школа» является безопасной цифровой образовательной экосистемой, развивающейся благодаря участию педагогов, родителей, технических специалистов.
«Безусловно, как и любой создаваемый продукт, «МЭШ» продолжает всесторонне развиваться. На мой взгляд, привлечение поставщиков образовательного контента позволит расширить возможности проекта», – добавила Чернышева.
По ее словам, теперь у педагогов и школьников появится разнообразие инструментов и контента, которые сделают урок более интересным и увлекательным.
Новые материалы и онлайн‑лаборатории появились в «Московской электронной школе» в 2020 г>>
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