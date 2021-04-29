РИАМО - 29 апр. С 1 мая в Московской области планируется введение особого противопожарного режима, это связано с теплой и сухой погодой и, как следствие, рисками лесных пожаров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Жителям региона напомнили об опасности сжигания сухой травы и мусора в том числе для наведения порядка на своих земельных участках. Из-за сильного ветра огонь может быстро распространиться на лес и населенные пункты.

За разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности предусматривается штраф. В период действия особого противопожарного режима на территории Московской области размер штрафов увеличивается вдвое.

Ранее в Подмосковье к пожароопасному сезону подготовили системы обводнения торфяников.