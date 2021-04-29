РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В четверг четыре волонтера центра «Вместе» присоединились к субботнику контрольного управления городского округа Мытищи, чтобы убрать мусор с береговой территории рек Сукромка и Борисовка, сообщается в Instagram-аккаунте волонтерского центра «Вместе» МФ МГТУ имени Баумана.

В ходе уборки было собрано примерно 13 куб м мусора, а именно 108 мешков по 120 л. Большое количество мусора еще осталось лежать под травой в бетонном «захоронении».

«Нас всех свои примером вдохновлял самый юный волонтер Петр, который добросовестно извлекал мусор даже из самых труднодоступных мест. Петя находил уникальные и раритетные предметы: две виниловые пластинки студии звукозаписи «Мелодия», разбитый ноутбук, трехлитровую банку, пуховик и многое другое. Казалось бы, откуда такое «добро» берется в местах особой санитарной зоны? Чей это клад или сокровища?» - говорится в сообщении.

Было принято решение, что в мае будет организован еще один субботник, ведь к этому времени вода сойдет, и появится новый мусор.

«У ребенка поинтересовались, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы люди перестали мусорить и безответственно относится к природе. Петя пожал плечами и сказал: «Надо убираться за ними». Печальный вывод из уст парня, который сегодня убирал за взрослыми людьми многочисленные бутылки от спиртных напитков», - отмечается в сообщении.