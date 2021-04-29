РИАМО - 29 апр. МФЦ в Подмосковье на майских праздниках будут работать с 3 по 8 мая, 2 и 10 мая будут работать МФЦ с 7-дневной рабочей неделей. Перед посещением рекомендуется уточнять график работы конкретного МФЦ на сайте, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«У жителей Московской области появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения госуслуг. МФЦ Московской области не будут работать в праздничные дни: 1 и 9 мая. 2 и 10 мая работают только те МФЦ, у которых установлен 7-дневный график», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что в остальные дни между праздниками областные офисы «Мои документы» будут работать в привычном режиме. Однако перед посещением центров стоит уточнять график работы конкретного офиса на официальном сайте.

С 11 мая офисы продолжают работу в обычном режиме. Всего в Московской области действуют 126 офисов «Мои документы» и 227 территориально обособленных подразделений.

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