РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 апр. Рейд по соблюдению безопасности и порядка на торговых объектах прошел в Котельниках, в ходе него в полицию доставили более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии майских праздников прошел очередной рейд по контролю общественной безопасности и порядка, в котором приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции и администрации города.

Мероприятие было направлено на выявление лиц, незаконно находящихся на территории РФ, и на проверку торговых объектов. В ходе проведения в отдел полиции доставили 21 человека, составили 11 административных протоколов, два из которых - на сотрудников торговых объектов.

Также задержали жителя Москвы, у которого при личном досмотре обнаружили наркотическое вещество. По данному факту возбуждено уголовное дело.