РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В городском округе Люберцы 7 мая состоится ежегодная экологическая акция «Лес Победы», в ее рамках на площадке вблизи деревни Полушкино высадят порядка 13 тыс. сеянцев сосны. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году в городском округе Люберцы для высадки деревьев в рамках акции «Лес Победы» выбран участок площадью 3,3 га вблизи деревни Полушкино. На нем планируется высадить около 13 тыс. сеянцев сосны! На месте проведения экоакции всем участникам выдадут необходимый инвентарь», - сказал Ружицкий.

Акция начнется в 10:00. Для всех желающих поучаствовать в высадке сеянцев сосны будут организованы бесплатные автобусы от здания администрации по адресу: Октябрьский проспект, дом №190 в 9:00.