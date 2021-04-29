РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» проходит до 14 июня, жители Люберец могут принять в нем участие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучших по профессии в индустрии туризма Московской области определят в нескольких номинациях. Подробнее - на сайте конкурса.

В этом году объявлены следующие номинации: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»), «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»), «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший мастер народного художественного промысла».