РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольское отделение женского мотоклуба «Крылья» проведет встречу «Мотопикник - 2021» 2 мая на территории новой Москвы, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

В Подольске открылось отделение первого в России женского мотоклуба «Крылья», которое 2 мая совместно с квадроциклистами клуба BIZON проведет мотовстречу в новой Москве.

«Мероприятие «Мотопикник - 2021» пройдет на Зыбинских прудах, недалеко от села Кленово. В программе будет рок-концерт под открытым небом с участием рок-групп Подольска, Москвы и Калужской области, выставка современных мотоциклов Bajaj и CFMOTO и многое другое. Конечно, цель мероприятия – послушать музыку и собраться в кругу друзей, пожарить шашлыки и пообщаться. Присоединиться смогут все желающие», – сказала организатор.

Всем гостям будут дарить тематические наклейки, а также бесплатно предоставят мангалы, угли и розжиги. Начало программы в 15:00. Вход свободный.