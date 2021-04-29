РИАМО - 29 апр. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Пушкине (+62) и Люберцах (+63), всего за это время в области выявили 632 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, во Власихе, в Звездном городке, Красноармейске, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Молодежном, Дубне, Пущине, Протвине, Рошале, Шаховской, Талдоме, Солнечногорске, по одному случаю — в Истре, Зарайске, Жуковском, Серебряных Прудах, Черноголовке, по два случая выявили в Наро-Фоминске, Лосино-Петровском округе, Клину, Волоколамске, Шатуре, Химках.

По три случая - в Можайске, Ленинском округе, Чехове, Электрогорске, по 4 — в Павловском Посаде, Луховицах, Котельниках, Дзержинском, во Фрязине, по пять - в Лотошине, Ивантеевке.

По 6 - в Лыткарине, Озерах, Серпухове, 7 - в Долгопрудном, 9 - в Воскресенске, 10 - в Домодедове, 11 - в Рузе, по 12 - в Коломне, Егорьевске, Подольске, Реутове.

По 13 - в Ступине, Щелкове, Электростали, 16 - в Орехово-Зуеве, 20 - в Богородском округе, 21 - в Одинцове, 23 - в Дмитрове, 25 - в Сергиевом Посаде, 30 - в Мытищах, 36 - в Балашихе, 43 - в Раменском округе, по 46 - в Королеве и Красногорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 249 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 801 человек. Выздоровели и выписались 205 105 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>