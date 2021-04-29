РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Глава Балашихи Сергей Юров в четверг отчитался об итогах работы администрации городского округа в прошлом году, муниципалитет занял 11 место из 58 территорий региона и получил награду «Прорыв года» за самую масштабную работу по созданию комфортной городской среды, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг на подведении итогов во Дворце культуры «Балашиха» присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли посмотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«На протяжении 5 лет мы традиционно входим в число лучших муниципалитетов в Московской области, занимаем лидирующие позиции в экономике, образовании, благоустройстве и других отраслях. В 2020 году из 58 территорий региона Балашиха заняла 11 место и получила награду «Прорыв года» за самую масштабную работу по созданию комфортной городской среды», – сказал Юров.

Он добавил, что одна из важнейших задач – обеспечить реализацию очередных запросов и ожиданий жителей, чтобы обеспечить доверие к власти, а также продолжить поступательное движение в экономике, здравоохранении, социальной сфере.

«Прошедший 2020 год показал нам, что планы могут резко меняться, но решения всегда находятся, а перемены – только к лучшему. Как сказал наш губернатор: «Проблема – это лишь препятствие на пути к цели, а цель наша одна – добиться постоянного повышения качества жизни всех, кто выбрал своим домом Подмосковье». Человеку интересны прежде всего не цифры и отчеты, а перемены в том месте, в котором он живет: чистый подъезд, широкий тротуар, школа рядом с домом», – подчеркнул Юров.

Он поблагодарил врачей, учителей, строителей, предприятия, коммунальные службы, волонтеров городского округа, правительство и губернатора региона, Мособлдуму за достойное прохождение всех испытаний не только в 2020 году, но и последние несколько лет, и в особенности – всех жителей за неравнодушие и активное участие в жизни Балашихи.