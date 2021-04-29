РИАМО - 29 апр. Бабушкинский районный суд Москвы оставил апелляцию по делу Алексея Навального о клевете на ветерана без удовлетворения, приговор оставлен без изменений, сообщает пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы.

Ранее суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете и увеличил его срок в колонии до 3,5 лет.

В суд подан иск о признании организаций политического блогера экстремистскими и посягающими на права граждан.

Ранее СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова за создание НКО, посягающей на права граждан.