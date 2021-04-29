РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В библиотеке №26 микрорайона Климовск Подольска 8 мая пройдет литературно-музыкальный вечер «Ты пишешь письмо мне, моя дорогая», посвященный 76-й годовщине Великой Победы, сообщается в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

В вечере примут участие музыкальная группа «С этой планеты» и актеры студии «Клуб любителей театра». Начало вечера в 16:00.

Прозвучат стихи и песни о людях на войне, а завершит вечер инсценировка новеллы Константина Паустовского «Снег» в исполнении Анастасии Городничевой и Павла Матвеева.