РИАМО - 29 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление 27 земельных в пользование ОАО «РЖД» для развития железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, участок, который находится по адресу: ул. 2-я Магистральная, вл. 7А, имеет площадь 0,4 га, будет предоставлен в аренду на 6 лет. Он нужен для реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги. Планируется электрифицировать ветвь № 24 Кутузово – Москва-пассажирская – Смоленская.

Также Пятова сообщила, что 26 остальных участков находятся на ул. Каланчевской, ул. Новой Басманной, ул. Казакова. Их общая площадь составляет 0,42 га. Они передаются сроком на 11 месяцев 28 дней для развития железнодорожной инфраструктуры МЖД на Курском направлении «III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.) – Москва – Каланчевская» в рамках реализации проекта «Развитие Центрального транспортного узла».

Участки свободны от застройки.