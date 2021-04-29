РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Депутат Мосблдумы Павел Максимович в четверг вместе с представителями администрации Подольска, горсовета и молодежных общественных объединений принял участие в ежегодной Международной акции «Диктант Победы».

«Диктант Победы» прошел в рамках партийного проекта «Историческая память» «Единой России».

«Интерес к акции в этом году большой, об этом свидетельствует количество участников мероприятия. Руководители администрации городского округа Подольск, депутаты местного совета, активисты «Молодой Гвардии Единой России», юнармейцы, волонтеры и жители – сегодня собрались люди, которые представляют разные сферы деятельности, однако всех нас объединяет одно – память о Великой Победе в кровопролитной войне ХХ столетия», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для тех, кто не смог присутствовать очно, предусмотрели онлайн-диктант на сайте диктантпобеды.рф. Вопросы тестирования перевели на английский и китайский языки.

Об итогах «Диктанта Победы» участники узнают к 24 июня. Победителями станут те, кто ответил на вопросы не только правильно, но и быстрее других. В качестве трофея за победу в акции предусмотрено получение билетов на парад Победы, а победители из числа абитуриентов смогут воспользоваться дополнительными баллами при поступлении в вузы.

«Диктант Победы» был создан, чтобы призвать россиян защитить историческую правду о Великой Отечественной войне и сохранить память о героях и жертвах этой величайшей трагедии в истории человечества. Восполнение правдивой картины о событиях тех лет – это не только дань уважения поколению победителей, но еще и залог общего мирного будущего, воспитание молодого поколения и восполнение духа патриотизма в каждом гражданине.