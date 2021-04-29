РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В манеже спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы состоялось открытое первенство СШОР по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Порядка 100 спортсменов состязались в следующих дисциплинах: бег 60 м с барьерами, бег 50 м, бег 600 м, прыжок в длину, прыжок в высоту, метание мяча, толкание ядра.

В спорткомитете Люберец поблагодарили весь тренерский состав отделения легкой атлетики СШОР за организацию и проведение соревнований. Победителей и призеров отметили грамотами и медалями.