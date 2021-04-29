РИАМО - 29 апр. Загруженность дорог столицы вечером в четверг достигла 9 баллов из 10 возможных, сильные пробки отмечаются в центре города и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности в движении отмечены почти на всем протяжении МКАД, ТТК и Садового кольца.

В центре города заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы.

Также сильные пробки отмечаются на улицах Тверская, Солянка, Моховая, Новый Арбат, Житная, Большая Якиманка, Большая Полянка.

К 20 часам прогнозируется снижение загруженности дорог до 8 баллов, к 21 часу – до 5 баллов. Полностью свободными улицы станут только после 22 часов.