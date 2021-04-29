РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В фитнес-клубе Люберец чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, член правления РОО «РосМолСпорт Московской области» Артем Петухов пообщался с юнармейцами и показал им приемы самообороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс по грэпплингу для юнармейцев прошел в фитнес-клубе Maxim Fit в рамках проекта «Тренировка с чемпионом» РОО «РосМолСпорт Московской области».

Петухов провел для юнармейцев полноценную тренировку с элементами самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбы. Особое внимание он уделил самообороне, показав ряд приемов, которые можно применить для защиты в кризисной ситуации.

После тренировки чемпион мира рассказал ребятам о том, как он пришел в спорт и что ему помогло добиться успеха.