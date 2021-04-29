РИАМО - 29 апр. За последние сутки в Московской области выздоровели еще 458 человек, за это же время умер 21 пациент, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе выявили 249 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 801 человек. Выздоровели и выписались 205 105 человек.

Привиться от вируса можно в более чем в 220 стационарных пунктах. Жителям региона рекомендуют позаботиться о своем здоровье и защитить себя от Covid-19, чтобы без проблем провести длинные майские праздники.

В Московской области не собираются вводить Covid-ограничений на праздники. Пункты вакцинации продолжат свою работу.

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