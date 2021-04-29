РИАМО - 29 апр. Во Дворце культуры «Видное» состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Абаренова в должность главы Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.
Почетный гость мероприятия, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев передал поздравления от имени губернатора Андрея Воробьева. Поздравительный адрес председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил депутат Владимир Жук. После произнесения клятвы Дмитрий Абаренов обозначил приоритеты дальнейшего развития округа.
Ранее, 19 апреля, Совет депутатов Ленинского округа поддержал кандидатуру Абаренова на должность главы муниципалитета на пятилетний срок полномочий.
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