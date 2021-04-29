«Мы должны совершить прорыв в каждой отрасли: медицина, образование, дорожно-транспортная инфраструктура, благоустройство. Будем двигаться сразу по всем направлениям. Такие задачи ставит губернатор, этого от нас ждут жители. Убежден, что вместе мы сможем продолжить положительные изменения в нашем округе и Подмосковье», - сказал Абаренов.