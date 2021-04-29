РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 апр. Сотрудников предприятия «Трак-Бетон» в Котельниках проинформировали о действии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках продолжается работа по информированию сотрудников предприятий о вакцинации. Прошла встреча исполняющего обязанности главного врача поликлиники Михаила Анисимова с сотрудниками предприятия ООО «Трак-Бетон». Там также присутствовала заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо.

Во встрече приняли участие 40 человек. Анисимов рассказал сотрудникам о пользе вакцины от коронавирусной инфекции, объяснил, почему важно вовремя привиться и обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий. Он отметил, что соблюдение масочного режима и дистанции на рабочем месте значительно позволит снизить риски заражения между сотрудниками предприятия.

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