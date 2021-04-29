РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 апр. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят плановую выездную проверку автозаправочного комплекса «Нефтьмагистраль» в городском округе Котельники, там выявили ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки были выявлены нарушения требований проектной документации, техники безопасности и пожарной безопасности. Если к концу проверки нарушения не будут устранены, в отношении генподрядчика будут предприняты меры административного воздействия», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу наружных инженерных сетей и металлоконструкций. Согласно проекту, пропускная способность нового АЗК может достигать 650 заправок в сутки при круглосуточной работе. Помимо привычной системы заправки бензином АЗК будет включать в себя мойку самообслуживания и систему заправки сжиженным углеводородным газом.