РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В стенах мытищинской школы №8 в четверг состоялось патриотическое мероприятие «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации горокруга.

В акции на площадке образовательного учреждения приняли участие учащиеся от 14 лет, родители и педагогический коллектив, а также специальные гости – председатель совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и председатель комиссии по молодежной политике совета депутатов Альберт Чибухчян.

По словам Гореликова, на территории России акция проходит в третий раз. Партия «Единая Россия» вместе с Российским географическим обществом выступает ее инициатором. С заданиями «Диктанта Победы» все строго: они приходят по закрытому каналу. Информация, которую знает только технический специалист, до начала мероприятия не разглашается.

«Мы проводим эту акцию в преддверии важного для нашей страны праздника – Дня Победы, который мы будем праздновать 9 мая. Мне очень приятно, что год от года количество площадок и участников «Диктанта Победы» увеличивается. К сожалению, сейчас происходит искажение истории, знаний о Великой Отечественной войне. Этого позволить мы никому не можем. И сегодня, отвечая на вопросы «Диктанта», мы еще раз отдаем дань уважения подвигу нашего народа и сохраняем историческую память», – сказал Гореликов.

Директор МБОУ СОШ №8 Алена Борова отметила, что для страны и округа диктант – это очень ценное мероприятие. Оно помогает всем, а особенно подрастающему поколению, сохранять память о предках, знать историческое прошлое Родины.