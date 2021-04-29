РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 апр. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 24-летнего жителя Королева о том, что с его банковской карты похищены денежные средства. Установлено, что сожительница заявителя пользовалась банковской картой с его разрешения. Женщина, находясь в гостях у подруги в одном из домов на улице 8 Марта, забыла карту, которой воспользовалась ее подруга - оплатила покупки в одном из магазинов Щелкова. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана жительница Щелкова 27 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.