РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. В Балашихе председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов стал участником Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг Балашиха присоединилась к акции «Диктант Победы», которая проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. Одной из 6 площадок для написания диктанта стала гимназия №1 имени героя России А.В. Баландина. Перед началом мероприятия Брынцалов поприветствовал участников, пожелав всем хороших результатов.

«Сегодня я присоединился к Международной акции «Диктант Победы» на площадке гимназии №1 в Балашихе – одного из лучших образовательных учреждений городского округа, где особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Акция проходит не первый год. Это стало уже традицией для нашего региона и для Балашихи, поэтому каждый желающий мог принять в ней участие. Таким мероприятием в преддверии праздника мы еще раз напоминаем всем о Великой Победе и чтим память наших предков», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в 2020 году в регионе более 90 тыс. человек приняли участие в данной акции на 1,5 тыс. площадок. В этом году было подготовлено порядка 500 площадок, которые были готовы принять около 34 тыс. желающих.

Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов, 20 из которых были посвящены общим военно-историческим темам, 5 – региональным вопросам Великой Отечественной войны.

В гимназии №1 имени А. В. Баландина диктант написали более 180 человек, в том числе и депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Геннадий Попов, ветераны, школьники.

Всего в четверг пришло более 1,8 тыс. жителей городского округа, которые изъявили желание добровольно проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.