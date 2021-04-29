РИАМО - 29 апр. Еще 632 случая заражения коронавирусом выявили на территории Подмосковья, с начала пандемии в регионе выявили 249 230 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с инфекцией.

За сутки скончался 21 человек с коронавирусом, с начала пандемии умер 5801 человек.

Ранее жителям Московской области порекомендовали позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса, чтобы без проблем провести длинные майские праздники. Для этого рекомендуется сделать прививку от инфекции.

Вакцинация в регионе доступна более чем в 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте на сайте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.

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