РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту гибели пешехода в ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поднадзорные прокуратуре правоохранительные органы расследовали уголовное дело в отношении 45-летнего москвича по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Данный мужчина двигался на Hyundai Solaris по участку проезжей части в Люберцах. Не убедившись в безопасности маневра, он приступил к повороту налево, для чего выехал на полосу встречного движения. При этом он создал опасность движущемуся во встречном направлении автомобилю Kia Rio, после чего столкнулся с ним. В результате данного ДТП водитель Kia потерял управление и наехал на тротуаре на женщину, которая в дальнейшем скончалась в больнице.

По результатам расследования городской прокуратурой утверждено заключение по обвинению водителя Hyundai в совершении преступления, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.