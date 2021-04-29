РИАМО - 29 апр. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова за создание НКО, посягающей на права граждан, передает Федеральное агентство новостей.

Об этом стало известно из материалов иска московской прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр организаций-иноагентов - ред.) экстремистской организацией.

Дело возбудили по ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Максимальное наказание по данной статье – три года колонии.

27 апреля Мосгорсуд ввел ограничения на деятельность ФБК и Фонда защиты прав граждан. До этого столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что будут в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности ФБК, ФЗПГ и «Штабов Навального». По мнению надзорного органа, сотрудники указанных структур занимаются деструктивной деятельностью и пытаются создать условия для дестабилизации обстановки в России.